Внутренний рынок будет обеспечен продовольствием без перебоев, заявил Мишустин Мишустин: внутренний рынок РФ будет обеспечен продовольствием без перебоев

Москва7 окт Вести.В 2026 году снабжение внутреннего рынка продовольствием будет стабильным и без перебоев. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства принимает участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026".

По предварительным оценкам, Доктрина продовольственной безопасности выполняется так же последовательно, как и годом ранее. И снабжение внутреннего рынка будет обеспечено без перебоев отметил он в ходе пленарной сессии

Глава правительства РФ отметил, что предприятия и хозяйства отрасли стали активнее заключать договоры страхования, что позволяет им эффективнее снижать риски.

Мишустин также отметил хорошую работу аграриев в Донбассе и Новороссии. По его словам, этим регионам оказывается дополнительная поддержка.

Кроме того, глава правительства рассказал, что кабмин в ближайшее время рассмотрит возможность пролонгации льготного кредитования для аграриев на срок до одного года в регионах, где выращивают значительные объемы зерновых.