Москва7 октВести.В 2026 году снабжение внутреннего рынка продовольствием будет стабильным и без перебоев. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства принимает участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026".
По предварительным оценкам, Доктрина продовольственной безопасности выполняется так же последовательно, как и годом ранее. И снабжение внутреннего рынка будет обеспечено без перебоевотметил он в ходе пленарной сессии
Глава правительства РФ отметил, что предприятия и хозяйства отрасли стали активнее заключать договоры страхования, что позволяет им эффективнее снижать риски.
Мишустин также отметил хорошую работу аграриев в Донбассе и Новороссии. По его словам, этим регионам оказывается дополнительная поддержка.
Кроме того, глава правительства рассказал, что кабмин в ближайшее время рассмотрит возможность пролонгации льготного кредитования для аграриев на срок до одного года в регионах, где выращивают значительные объемы зерновых.