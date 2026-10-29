Мишустин потребовал бесперебойной работы ЖКХ и энергетики в морозы и снегопады Мишустин: предприятия ЖКХ должны работать без перебоев в любую погоду

Москва29 окт Вести.Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что предприятия жилищно-коммунального хозяйства и энергетики обязаны функционировать без сбоев в любую погоду, включая морозы и снегопады.

Глава кабмина подчеркнул, что для этого уже сформированы резервные объемы топлива — дизеля, мазута и угля — выше установленных нормативов. По словам Мишустина, такие запасы необходимы для подготовки предприятий электроэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства к возможным, в том числе пиковым, нагрузкам.

Крайне важно, чтобы они работали без перебоев и в любых погодных условиях. В том числе при морозах, снегопадах, которые случаются у нас довольно часто сказал он

Ранее министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что российские электростанции накопили топливо в объемах, которые превышают утвержденные нормативы. Также он заверил, что ремонт основного энергооборудования в преддверии зимы выполнен на 90%