Минстрой сообщил о готовности запасов угля и мазута к началу отопления Регионы России подготовили нормативные запасы топлива к отопительному сезону

Москва23 сен Вести.Все регионы России сформировали необходимые запасы топлива перед началом отопительного сезона. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Глава Минстроя прокомментировал вопрос журналистов о состоянии объемов угля и мазута в российских субъектах.

На текущий момент все регионы необходимые запасы сформировали сказал он

Ранее в Госдуме напомнили, что отопление в жилых домах и социальных объектах должно быть включено после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней остается ниже 8°C.

При нарушении сроков подачи тепла собственники квартир могут обратиться с жалобой в государственную жилищную инспекцию или прокуратуру.