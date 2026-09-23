Москва23 сенВести.Все регионы России сформировали необходимые запасы топлива перед началом отопительного сезона. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
Глава Минстроя прокомментировал вопрос журналистов о состоянии объемов угля и мазута в российских субъектах.
На текущий момент все регионы необходимые запасы сформировалисказал он
Ранее в Госдуме напомнили, что отопление в жилых домах и социальных объектах должно быть включено после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней остается ниже 8°C.
При нарушении сроков подачи тепла собственники квартир могут обратиться с жалобой в государственную жилищную инспекцию или прокуратуру.