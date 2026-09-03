Москва3 сен Вести.Россия продолжит экспорт востребованного за рубежом угля, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

Наш уголь востребован за рубежом. И мы будем продолжать экспорт нашего угля и загружать экспортные мощности, включая терминалы на Дальнем Востоке и железную дорогу сообщил Сергей Цивилев

В угольной промышленности актуален и вопрос экологии, отметил министр.

Мы занимаемся модернизацией угольных электростанций и строительством новых. Одновременно мы поднимаем и вопрос экологии. Для наших людей очень важно, чтобы было минимальное воздействие на окружающую среду при использовании угля, при получении электрической энергии и тепла. Этому вопросу мы тоже уделяем пристальное внимание заявил Сергей Цивилев

По данным Минприроды, Россия занимает пятое место в мире по запасам угля. Лидируют Китай, США, Индия и Австралия.