В большинстве российских регионов включили отопление Мишустин: в большинстве регионов России запустили отопительный сезон

Москва29 окт Вести.В большей части российских регионов запустили отопительный сезон. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, чьи слова приводит ТАСС.

В большинстве регионов нашей страны установилась холодная погода заявил председатель правительства на заседании кабмина

По его словам, во многих областях РФ уже установилась стабильно холодная погода.

Мишустин также добавил, что в стране удалось сформировать резервные объемы дизельного топлива, мазута, угля для жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) выше заданных нормативов.

Предприятия ЖКХ и энергетики должны функционировать без сбоев при любых метеоусловиях, в том числе при крепких морозах и снегопадах, отметил премьер.

Ранее председатель Государственного совета республики Крым Владимир Константинов заявил, что в Крыму подготовились к отопительному сезону, несмотря на атаки ВСУ.