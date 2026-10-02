Отопление включили в более чем 85% жилых домов в Москве

В большинстве московских домов включили отопление Отопление включили в более чем 85% жилых домов в Москве

Москва2 окт Вести.В Москве отопление включили в большинстве жилых домов и почти во всех социальных объектах, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Его слова приводятся в канале городского хозяйства в мессенджере MAX.

По состоянию на 18.00 2 октября, отопление включили в свыше 85% домов и более 96% социальных объектов сказал Бирюков

Он отметил, что все работы по переводу системы теплоснабжения на зимний режим проходят штатно и в соответствии с графиком.

Работы осуществляются поэтапно, отопление на всех городских объектах включат в течение нескольких дней. Они начались 1 октября.