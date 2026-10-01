С 1 октября в Москве и Подмосковье начнут включать отопление

В Москве и Подмосковье 1 октября начнется отопительный сезон С 1 октября в Москве и Подмосковье начнут включать отопление

Москва1 окт Вести.С 1 октября власти Москвы и Подмосковья приступят к включению отопления, об этом сообщали в своих MAX-каналах мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В обоих регионах включение отопление пройдет поэтапно и займет несколько дней.

В первую очередь дадим отопление в садиках, школах и больницах. Затем в жилых домах, офисных зданиях, на предприятиях торговли и промышленности написал Собянин

По словам Воробьева, полностью завершить пуск планируется до 10 октября.

Запуск пройдет поэтапно: сначала отопление включат на социальных объектах, затем — в жилых домах пояснил губернатор Подмосковья

Он уточнил, что к сезону в регионе подготовили все 52,6 тысячи многоквартирных домов, 5,8 тысячи социальных объектов, около 2,8 тысячи объектов теплоснабжения и 10,6 тысячи км теплосетей.