Москва1 окт Вести.Поэтапную подачу тепла начали в Москве. Это займет несколько дней, передает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова.

В первую очередь отопление подадут в детские сады, школы и больницы, а позже – в жилые дома, офисные здания, на предприятия торговли и промышленности, пояснил он.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице с четверга, 1 октября, приступаем к включению отопления сказал Бирюков

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подготовка к отопительному сезону стартовала в столице в мае и была завершена в установленный срок – к 1 сентября. Всего подготовлено больше 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.

Градоначальник заверил, что инженерные системы столицы готовы к прохождению отопительного периода. Кроме того, подготовлены аварийные бригады и необходимая техника.