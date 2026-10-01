В Москве отопление включили в более чем 40% жилых домов и 50% соцобъектов

Отопление включили почти в половине московских домов В Москве отопление включили в более чем 40% жилых домов и 50% соцобъектов

Москва1 окт Вести.Тепло пришло почти в половину жилых домов Москвы, сообщается в канале городского хозяйства в мессенджере MAX.

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков напомнил, что мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы специалисты начали 1 октября.

Все работы проходят штатно и в соответствии с графиком, по состоянию на 18.00 1 октября, отопление включили в свыше 40% домов и более 50% социальных объектов заявил Бирюков, слова которого приводятся в публикации

Он отметил, что отопление на всех городских объектах включат поэтапно в течение нескольких дней.

По данным заместителя мэра, всего к осенне-зимнему периоду было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы были завершены до 1 сентября.

На случай нештатных ситуаций сформировано необходимое количество аварийных бригад, подготовлена техника.