Москва1 октВести.Тепло пришло почти в половину жилых домов Москвы, сообщается в канале городского хозяйства в мессенджере MAX.
Заместитель мэра столицы Петр Бирюков напомнил, что мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы специалисты начали 1 октября.
Все работы проходят штатно и в соответствии с графиком, по состоянию на 18.00 1 октября, отопление включили в свыше 40% домов и более 50% социальных объектовзаявил Бирюков, слова которого приводятся в публикации
Он отметил, что отопление на всех городских объектах включат поэтапно в течение нескольких дней.
По данным заместителя мэра, всего к осенне-зимнему периоду было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы были завершены до 1 сентября.
На случай нештатных ситуаций сформировано необходимое количество аварийных бригад, подготовлена техника.