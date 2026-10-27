В Крыму подготовились к отопительному сезону, несмотря на атаки ВСУ Константинов: Крым готов к отопительному сезону, несмотря на атаки ВСУ

Москва27 окт Вести.Республика Крым, несмотря на атаки ВСУ, готова к отопительному сезону, сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, передает ТАСС.

По его словам, в регионе работают школы, больницы, дома престарелых и другие социальные объекты.

Мы преодолели эту атаку на Крым, мы ее выдержали. … Запасы, необходимое топливо сформированы, генераторы завезены отметил он

Но главное, люди не изменили настроение, и уже сложно сказать, к чему мы не готовы, подчеркнул Константинов.