Москва27 октВести.Республика Крым, несмотря на атаки ВСУ, готова к отопительному сезону, сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, передает ТАСС.
По его словам, в регионе работают школы, больницы, дома престарелых и другие социальные объекты.
Мы преодолели эту атаку на Крым, мы ее выдержали. … Запасы, необходимое топливо сформированы, генераторы завезеныотметил он
Но главное, люди не изменили настроение, и уже сложно сказать, к чему мы не готовы, подчеркнул Константинов.