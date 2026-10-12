Москва12 октВести.Отопительный сезон стартовал в Ростовской области. Об этом сообщил в MAX губернатор региона Юрий Слюсарь.
Согласно его сообщению, отопление включили в пяти районах.
На Дону стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получили объекты социальной сферы в Родионово-Несветайском, Матвеево-Курганском, Тацинском, Чертковском и Шолоховском районахпишет Слюсарь
Губернатор отметил, что в остальных частях региона отопление будут включать поэтапно, начиная с учреждений здравоохранения, образования и соцсферы. После этого тепло придет и в многоквартирные дома.