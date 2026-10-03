Москва3 октВести.На данный момент отопление включили почти в 50% жилых домов Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Почти половина домов в области уже получают отопление. В ближайшее время тепло получат всенаписал он в мессенджере MAX
Глава области пояснил, что, хотя среднесуточные температуры еще не достигли нормативов, отопление нужно включать, потому что в квартирах уже "довольно прохладно". В некоторых районах ночью могут фиксироваться первые заморозки.
Он напомнил, что с 2023 года в Ленинградской области действует штаб по отопительному сезону, в который входят профильные комитеты, администрации районов и тепловые компании.
Жители, у которых возникли проблемы с отоплением, Дрозденко посоветовал обращаться в ситуационный центр Ленобласти по энергетике, аварийные службы или на "горячую" линию администраций муниципальных образований и управляющих компаний.