Москва21 сен Вести.Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы в Ленинградской области превысила 60%. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Выборы в Ленинградской области состоялись. Главное — жители нашего региона проявили высокую гражданскую активность: явка превысила 60%. Я сам проезжал по избирательным участкам и видел, как люди приходят голосовать семьями, с детьми, друзьями, трудовыми коллективами. На участках была хорошая, позитивная атмосфера… При этом важно, что нарушений не зафиксировано отметил губернатор в своем канале на платформе MAX

По его мнению, на высокую явку повлияло и обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны.