Москва21 сен Вести.Избирательная кампания в Санкт-Петербурге прошла спокойно, организованно и достойно. Об этом заявил губернатор северной столицы Александр Беглов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Голосование прошло спокойно, организованно, достойно… Петербуржцы откликнулись на призыв президента, показали свою готовность объединиться в интересах страны. И это очень важно сказал руководитель Санкт-Петербурга

По его словам, уже к 10.00 воскресенья, 20 сентября, явка избирателей превысила 42%, что существенно больше итоговых показателей для города в 2021 году, а к 18.00 Санкт-Петербург перешагнул планку 50%.