Хинштейн: явка на выборах в Курской области превысила 56% Хинштейн: более 56% избирателей в Курской области проголосовали на выборах

Москва20 сен Вести.Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Курской области превысила 56%. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Выборы в нашем регионе прошли спокойно, успешно и без нарушений. По предварительным подсчетам, явка превысила 56% — это более полумиллиона человек, которые не остались в стороне и сделали свой выбор в пользу будущего отметил губернатор в своем канале на платформе MAX

По его оценке, уже до подведения итогов голосования можно сказать, что "Курская область показала политическую зрелость", а "высокая явка говорит об активности наших людей и их желании менять жизнь в регионе к лучшему".