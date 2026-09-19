Москва19 сенВести.Избирательные участки в Курской области в первый день голосования открылись под звуки сирены, сообщил член Общественной палаты Курской области Александр Терновцов на круглом столе "Ход голосования в исторических регионах и приграничье", передает РИА Новости.
Избирательные участки вчера открылись под сирену о предупреждении БПЛА. И враг попытался сорвать открытие избирательных участков, сорвать избирательный процесс, запугать избирателей, моих земляковсказал Терновцов, который участвовал в мероприятии в режиме видеоконференции
При этом, подчеркнул он, голосование продолжается в штатном режиме. На участках присутствуют в том числе международные наблюдатели.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходят в России 18, 19 и 20 сентября.