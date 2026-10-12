Тепло может прийти в дома жителей Воронежской области 15 октября Отопление в Воронежской области готовы включить 15 октября

Москва12 окт Вести.В Воронежской области готовы к запуску систем отопления 15 октября, заявил заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Григорий Воронцов по итогам совещания в областном правительстве. Об этом ведомство сообщает в мессенджере MAX.

При этом чиновник уточнил, что решение о конкретной дате запуска тепла принимают муниципалитеты, они же издают соответствующее распоряжение.

О дате начала отопительного сезона в каждом муниципалитете будет объявлено публично на официальных страницах соответствующих органов власти отмечается в публикации

Воронцов напомнил, что по общим правилам отопление включают, если температура держится на уровне плюс 8 градусов в течение пяти дней. Однако пуск системы возможен и раньше при условии соблюдения интересов граждан и с учетом климатической обстановки.