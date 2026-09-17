Москва17 сенВести.Специалисты восстановили работу трансформаторной подстанции в Ростове, сообщил в MAX губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Речь идет о подстанции, обеспечивающей электроэнергией Ворошиловский, Октябрьский, Ленинский и Кировский районы города.
Энергоснабжение потребителей восстановленоговорится в заявлении
Ранее сообщалось, что в результате падения обломком БПЛА была обесточена трансформаторная подстанция в Ростове. Кроме того, повреждения получили частные дома и хозяйственные постройки.