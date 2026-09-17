Слюсарь: восстановлена работа трансформаторной подстанции в Ростове В Ростове восстановлена работа подстанции, поврежденной при атаке БПЛА

Москва17 сен Вести.Специалисты восстановили работу трансформаторной подстанции в Ростове, сообщил в MAX губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Речь идет о подстанции, обеспечивающей электроэнергией Ворошиловский, Октябрьский, Ленинский и Кировский районы города.

Энергоснабжение потребителей восстановлено говорится в заявлении

Ранее сообщалось, что в результате падения обломком БПЛА была обесточена трансформаторная подстанция в Ростове. Кроме того, повреждения получили частные дома и хозяйственные постройки.