Москва1 окт Вести.Россия продолжит выполнять все взятые на себя обязательства в качестве надежного и ответственного поставщика зерна на мировые рынки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на полях форума "Валдай".

Россия остается ответственным поставщиком зерна на мировые рынки​​​... И мы, конечно, будем дальше выполнять все наши обязательства по той части зерна, которая предназначена для экспорта, а эта часть значительна подчеркнул Песков

Представитель Кремля подчеркнул, что отечественный агропромышленный комплекс сохраняет экспортную ориентацию, а значительные объемы продовольствия неизменно направляются зарубежным партнерам.