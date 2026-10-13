МИД: доля РФ в мировом экспорте пшеницы составляет около 26%, а Украины — 6% Захарова: доля России в мировом экспорте пшеницы составляет около 26%

Москва13 окт Вести.Доля России в мировом экспорте пшеницы составляет около 26%, Украины — 6%, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Для примера, по пшенице мы занимаем в мировом экспорте порядка 26%, в то время как Украина — лишь 6%, по ячменю — 20% против 5% говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ об угрозах свободе гражданского судоходства и глобальной продовольственной безопасности

По ее словам, до 70% украинской сельскохозяйственной продукции поставляется на рынки стран ЕС и других западных государств. Захарова отметила, что Россия готова оперативно восполнить выпадающие объемы продовольствия на мировом рынке, если возникнет такая потребность.