Москва13 октВести.Доля России в мировом экспорте пшеницы составляет около 26%, Украины — 6%, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Для примера, по пшенице мы занимаем в мировом экспорте порядка 26%, в то время как Украина — лишь 6%, по ячменю — 20% против 5%говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ об угрозах свободе гражданского судоходства и глобальной продовольственной безопасности
По ее словам, до 70% украинской сельскохозяйственной продукции поставляется на рынки стран ЕС и других западных государств. Захарова отметила, что Россия готова оперативно восполнить выпадающие объемы продовольствия на мировом рынке, если возникнет такая потребность.