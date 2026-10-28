Москва28 окт Вести.Ограничение экспорта российского зерна грозит повышением цен и дефицитом мировому рынку, объяснил аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод в интервью ИС "Вести".

Россия занимает 20-25% объема зерна на мировом рынке, отметил эксперт. Все зерно, экспортируемое через Азовско-Черноморский бассейн, в том числе украинское, занимает порядка 40% мирового рынка. И ограничение поставок по этому маршруту наносит серьезный урон, считает аналитик.

В этом году стечение факторов очень неблагоприятное. В Европе была засуха, жара, они недопроизвели, им самим хватает зерна. Плюс вывозят, но по различным оценкам они могут поставить за рубеж меньше, чем в прошлом году. Плюс блокада Ормузского пролива не позволила вовремя ввезти азот по весне тем, кто пользуется удобрениями, это Средняя и Западная Африка… Поэтому это грозит повышением цены, дефицитом сказал Холод

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут рассказала, что Россия переориентирует экспорт зерна на другие маршруты, в том числе на Балтику. Россия поставила 1,5 млн тонн зерна из Балтики в Египет и готова продолжать поставки, отметила Лут.