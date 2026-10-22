Москва22 октВести.Россия имеет прямое авиасообщение с шестью африканскими странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс.
Прямое авиасообщение между Россией и странами Африки осуществляется с Марокко, Египтом, Сейшельскими Островами, Танзанией, Эфиопией и Тунисомотмечает Минтранс
Больше всего полетов выполняют в города Египта, куда летают как российские, так и египетские перевозчики.
В Марокко, Танзанию, Эфиопию и Тунис летают из России только зарубежные авиакомпании, а на Сейшелы - только российские.