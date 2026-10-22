Минтранс перечислил страны Африки, которые имеют прямое авиасообщение с Россией

Минтранс назвал страны Африки, с которыми Россия имеет прямое авиасообщение Минтранс перечислил страны Африки, которые имеют прямое авиасообщение с Россией

Москва22 окт Вести.Россия имеет прямое авиасообщение с шестью африканскими странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс.

Прямое авиасообщение между Россией и странами Африки осуществляется с Марокко, Египтом, Сейшельскими Островами, Танзанией, Эфиопией и Тунисом отмечает Минтранс

Больше всего полетов выполняют в города Египта, куда летают как российские, так и египетские перевозчики.

В Марокко, Танзанию, Эфиопию и Тунис летают из России только зарубежные авиакомпании, а на Сейшелы - только российские.