В ОАК заявили об интересе к сотрудничеству со странами Северной Африки

В ОАК рассказали о приоритетном направлении сотрудничества В ОАК заявили об интересе к сотрудничеству со странами Северной Африки

Москва9 сен Вести.Страны Северной Африки являются приоритетным направлением для сотрудничества, заявил в интервью ИС "Вести" первый заместитель генерального директора ПАО "ОАК" (в составе Ростех) Сергей Ярковой на авиасалоне El Alamein International Airshow 2026, проходящем в Египте.

Выставка в Аль-Аламейне – она достаточно молодая, это только второй раз, когда она проводится. Но как египетские партнеры, так и вообще Север Африки являются для нас одним из стратегических направлений продвижения нашей авиационной техники. Здесь есть большой интерес заявил Ярковой

Ранее Ярковой сообщил, что истребитель пятого поколения Су-57, который представили на оборонной выставке El Alamein International Airshow 2026, вызывает в Египте значительный интерес.