Москва13 окт Вести.Россия и Кения обсуждают возможность запуск прямого авиасообщения, данный вопрос находится в фокусе внимания сторон. Об этом рассказал в беседе с ТАСС посол Кении в РФ Питер Матуки на полях IX Международного форума "Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития".

Мы обсуждаем возможность запуска прямого рейса из Москвы в Найроби. Эти переговоры вел наш премьер-кабинет-секретарь, его Превосходительство господин [Мусалия] Мудавади во время своего визита в Москву в марте. … Мы продолжаем обсуждать перспективы прямого сообщения между Москвой и Найроби, этот вопрос остается в фокусе нашего внимания сказал Матуки

Посол напомнил, что на сегодняшний день есть около пяти-шести вариантов перелета из Москвы в Найроби. Он перечислил рейсы через Аддис-Абебу (Ethiopian Airlines), через Стамбул (Turkish Airlines) и через Доху (Qatar Airways).

Все эти авиакомпании летают в Кению. Добраться из России в Найроби несложно: например, время пересадки (скажем, при полете через Аддис-Абебу) составляет всего один час, так что много времени в пути не теряется отметил дипломат

Матуки выразил уверенность, что решение вопроса с прямыми рейсами "внесет огромный вклад в рост туристического потока", но также подчеркнул, что Кения ждет российских туристов уже при существующих условиях и способах перелета.

Поэтому мы приглашаем российских туристов посетить Кению и насладиться ее природой. Некоторые из россиян побывали в Кении в этом году и поделились со мной исключительно положительными отзывами. Я был очень рад этому резюмировал посол Кении

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит безвизовый порядок въезда в РФ для граждан Вьетнама до 15 октября 2027 года. Это будет возможно для гостевых и деловых поездок, туризма, участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. Кроме того, теперь без визы разрешен транзитный проезд через территорию РФ и выезд из страны при наличии общегражданского паспорта гражданина Вьетнама.