Кения предложила трудоустроить в России до 30 тысяч кенийцев

Кения предложила трудоустроить до 30 тысяч своих граждан в России Кения предложила трудоустроить в России до 30 тысяч кенийцев

Москва29 окт Вести.Кения намерена заключить с Россией соглашение, которое позволит трудоустроить в России до 30 тыс. кенийских граждан, заявил президент Кении Уильям Руто на российско-кенийском деловом круглом столе в Москве, сообщает ТАСС.

Почти 4 млн кенийцев работают за пределами страны. Хотел бы обратиться к российскому правительству с просьбой предоставить возможность трудоустройства в России 30 тыс. кенийцев. В Кении очень умелая рабочая сила, которой мы готовы делиться. И если мы сможем создать официальный механизм трудоустройства кенийцев в России, я буду очень рад приводит ТАСС слова Руто

Расширение сотрудничества с Россией позволит создать дополнительные возможности для трудоустройства кенийцев за рубежом. Программа трудовой миграции, принятая властями Кении, уже позволила обеспечить работой за границей почти 700 тыс. кенийцев, заявил Руто.

Министр иностранных дел и по делам диаспоры Кении Мусалия Мудавади заявил ранее, что Найроби и Москва ведут переговоры о заключении соглашения, направленного на обеспечение безопасного и законного трудоустройства кенийских граждан в России.

Между тем Кения обсуждает возможности сотрудничества со странами БРИКС, заявил посол Кении в России Питер Матуки.