Путин ввел безвизовый въезд в Россию для граждан Вьетнама Путин разрешил гражданам Вьетнама въезд в РФ без визы до 30 дней

Москва12 окт Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит безвизовый порядок въезда в РФ для граждан Вьетнама до 15 октября 2027 года. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно указу, граждане Вьетнама смогут въезжать в Россию и находиться на ее территории без визы до 30 дней. Это будет возможно для гостевых и деловых поездок, туризма, участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. Также без визы разрешается транзитный проезд через территорию России и выезд из страны при наличии общегражданского паспорта гражданина Вьетнама.

Указ главы государства вступает в силу с 15 октября.

Ранее сообщалось, что авиационные власти России и Вьетнама по итогам переговоров в Ханое подписали документ об увеличении числа еженедельных авиарейсов до 105 для каждой стороны.