Москва25 сенВести.Авиационные власти России и Вьетнама по итогам прошедших в Ханое переговоров подписали документ, увеличивающий количество еженедельных авиарейсов до 105 для каждой из сторон. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
Российскую делегацию возглавил замминистра транспорта Владимир Потешкин. Стороны подписали в Ханое Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.
Согласно документу, количество рейсов, которые могут выполнять назначенные авиаперевозчики России и Вьетнама, увеличилось до 105 еженедельно для каждой из сторонговорится в сообщении Минтранса
Как отметил Потешкин, доступность воздушных перевозок для граждан РФ и Вьетнама является важным направлением сотрудничества. Работа по увеличению частоты авиарейсов реализуется по итогам встречи российского президента Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама.
РФ и Вьетнам, отметили в российском Минтрансе, продолжат сотруднничать в сфере воздушного транспорта и расширять географию полетов во Вьетнам, в том числе из Казани, Барнаула, Новокузнецка и Благовещенска.