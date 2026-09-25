РФ и Вьетнам договорились об увеличении еженедельных рейсов до 105

РФ и Вьетнам будут совершать по 105 авиарейсов еженедельно РФ и Вьетнам договорились об увеличении еженедельных рейсов до 105

Москва25 сен Вести.Авиационные власти России и Вьетнама по итогам прошедших в Ханое переговоров подписали документ, увеличивающий количество еженедельных авиарейсов до 105 для каждой из сторон. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

Российскую делегацию возглавил замминистра транспорта Владимир Потешкин. Стороны подписали в Ханое Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.

Согласно документу, количество рейсов, которые могут выполнять назначенные авиаперевозчики России и Вьетнама, увеличилось до 105 еженедельно для каждой из сторон говорится в сообщении Минтранса

Как отметил Потешкин, доступность воздушных перевозок для граждан РФ и Вьетнама является важным направлением сотрудничества. Работа по увеличению частоты авиарейсов реализуется по итогам встречи российского президента Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама.

РФ и Вьетнам, отметили в российском Минтрансе, продолжат сотруднничать в сфере воздушного транспорта и расширять географию полетов во Вьетнам, в том числе из Казани, Барнаула, Новокузнецка и Благовещенска.