Москва28 октВести.Власти Сьерра-Леоне выразили заинтересованность в открытии прямого авиасообщения с Россией. Об этом заявил министр транспорта и гражданской авиации африканского государства Альхаджи Фандай Турай на саммите Россия - Африка.
Министр прокомментировал инициативу президента РФ Владимира Путина по запуску африканскими авиакомпаниями рейсов в Россию.
Министр назвал эту идею позитивной, но пояснил, что у страны отсутствует собственный национальный авиаперевозчик.
Так что мы будем рады, если Россия запустит рейсы в Сьерра-Леонесказал Турай
По его словам, маршрут станет востребованным среди граждан обеих стран.
Ранее политический обозреватель ИС "Вести" Алексей Петров заявил, что для достижения экономического суверенитета Африке потребуется перестроить финансовую архитектуру.