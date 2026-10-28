Между Россией и Сьерра-Леоне может быть открыто прямое авиасообщение

Сьерра-Леоне предложила российским авиакомпаниям открыть прямые рейсы в страну Между Россией и Сьерра-Леоне может быть открыто прямое авиасообщение

Москва28 окт Вести.Власти Сьерра-Леоне выразили заинтересованность в открытии прямого авиасообщения с Россией. Об этом заявил министр транспорта и гражданской авиации африканского государства Альхаджи Фандай Турай на саммите Россия - Африка.

Министр прокомментировал инициативу президента РФ Владимира Путина по запуску африканскими авиакомпаниями рейсов в Россию.

Министр назвал эту идею позитивной, но пояснил, что у страны отсутствует собственный национальный авиаперевозчик.

Так что мы будем рады, если Россия запустит рейсы в Сьерра-Леоне сказал Турай

По его словам, маршрут станет востребованным среди граждан обеих стран.

Ранее политический обозреватель ИС "Вести" Алексей Петров заявил, что для достижения экономического суверенитета Африке потребуется перестроить финансовую архитектуру.