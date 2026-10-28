Москва28 окт Вести.Для достижения экономического суверенитета Африке потребуется перестроить финансовую архитектуру, отметил в своей колонке политический обозреватель ИС "Вести" Алексей Петров.

По его словам, эта тема может обсуждаться в рамках саммита Россия-Африка, который проходит 28-29 октября в Москве.

Сегодня в Африке все чаще говорят и об экономическом суверенитете. Как подсчитал французский портал Jeune Afrique, на континенте никогда не было столько предприятий и компаний, стоимость которых превышает 1 миллиард долларов. Но, чтобы закрепиться в качестве "локомотивов роста", предстоит решить немало проблем. Одно из главных препятствий – крайне дорогое обслуживание государственного долга. Очевидно, что это процесс непростой, который к тому же требует перестройки финансовой архитектуры. Но запрос есть, и, вероятно, эта тема получит развитие в ходе дискуссий в Москве подчеркнул Петров

Ранее в "Африканской деловой инициативе" назвали ключевые темы саммита Россия-Африка в Москве. По словам председателя правления союза, темы энергетической безопасности и энергетического суверенитета станут основными.