Москва28 окт Вести.Еще до старта саммита Россия-Африка западные средства массовой информации отреагировали на него крайне болезненно. На это обратил внимание политический обозреватель ИС "Вести" Алексей Петров в своей колонке.

Он привел в пример британский журнал Economist и французское издание Express.

Еще до начала саммита западная пресса отреагировала на него крайне болезненно. Британский Economist утверждает, что "для Владимира Путина это событие - часть скоординированных усилий, направленных на то, чтобы убедить Глобальный Юг в том, что Россия сражается от имени глобального большинства против неоколониализма". Французский Express вторит ему, что "в Африке Путин ведет войну за влияние, чтобы ослабить западные державы". В ответ напрашивается вопрос: почему же такое количество африканских политиков, предпринимателей, журналистов уже в третий раз едут в Россию? отметил Петров

Ранее председатель правления союза "Африканская деловая инициатива" Наталья Цайзер заявила, что визит лидеров африканских государств в Москву транслирует их готовность противостоять давлению со стороны стран Запада.