Цайзер рассказала о давлении Европы на политические системы Африки Цайзер: визит лидеров Африки в РФ показывает их готовность отразить давление ЕС

Москва28 окт Вести.Визит лидеров африканских стран в Москву демонстрирует их готовность противостоять давлению со стороны Европы. Такое мнение озвучила ИС "Вести" председатель правления Союза "Африканская деловая инициатива" Наталья Цайзер.

По словам Цайзер, страны Африки пытаются "избавиться" от зависимости от Европы.

Мы прекрасно понимаем, что деколонизационные процессы прошли на политическом и на экономическом уровнях, зависимость осталась. И как раз от этой зависимости сейчас африканские коллеги пытаются, скажем так, избавиться или выйти из нее. Это никому не нравится, потому что в любом случае экономическое взаимодействие основано на финансах. И, конечно, терять какого-то такого донора не хотелось бы Европе. Поэтому эта борьба наверняка будет продолжаться рассказала она

По ее словам, на саммите Россия-Африка, который стартовал в Москве, 22 страны представлены на уровне глав государств. А 48 стран — на уровне делегаций различного уровня, уточнила она.

Абсолютно весомое присутствие всего африканского континента, который принял приглашение Москвы, с радостью прилетели для встречи и переговоров на форум и саммит Россия-Африка в этом году, говорит о том, что африканские страны готовы, скажем так, противостоять любому давлению извне считает Цайзер

Также эксперт назвала ключевые темы, которые затронут на саммите Россия-Африка.

Ранее доктор политических наук Николай Медушевский рассказал, как колонизация отразилась на культурном наследии Африки.

Третий саммит Россия-Африка проходит 28–29 октября в Москве.