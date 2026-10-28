Цайзер: между КНР и РФ нет соперничества в вопросах сотрудничества с Африкой

Цайзер: у РФ и КНР нет соперничества в вопросах сотрудничества с Африкой Цайзер: между КНР и РФ нет соперничества в вопросах сотрудничества с Африкой

Москва28 окт Вести.У Китая и России нет соперничества в вопросах сотрудничества с Африкой, заявила ИС "Вести" председатель правления союза "Африканская деловая инициатива" Наталья Цайзер.

Цайзер аргументировала это разными подходами к взаимодействию с континентом.

Россия и Китай тоже находятся сейчас в стадии, помимо дружеских, очень активных экономических отношений, экономического взаимодействия. Поэтому, мне кажется, в нашей внешней политике с Китаем абсолютно нет пункта какого-либо противодействия или соперничества на африканском континенте подчеркнула она

По ее словам, между государствами возможно сотрудничество в трехстороннем формате.

Но это уже предмет, как говорится, отдельного обсуждения. Мы сейчас все-таки про Россию и Африку. Поэтому у нас нет задачи соперничества. У нас есть задача выстраивания собственных отношений, какими они были во времена Советского Союза, и когда мы помогали в деколонизационных процессах, поддерживали, вернее, африканские континент и африканские страны. Наша задача - наладить собственный трек добавила Цайзер

Задача России - перейти от дружбы и взаимопонимания к равноправному партнерству, чему Китай не препятствует, резюмировала она.

В Москве с 28 по 29 октября проходит саммит Россия-Африка. В "Африканской деловой инициативе" назвали ключевые темы встречи.