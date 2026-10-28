Москва28 окт Вести.Политический обозреватель ИС "Вести" Алексей Петров в преддверии саммита Россия – Африка вспомнил, как исторически складывались отношения между государствами Запада и континентом и порассуждал о том, какое значение обретает современная Африка и почему саммит - событие далеко не рядовое.

Неоспоримый плюс России в отношении Африки - отсутствие шлейфа колонизации. Зверства Бельгии, которая по уровню жестокости превзошла даже Великобританию. Историческая амнезия Франции, где кровопролитную алжирскую войну вплоть до 1999 года называли миротворческой операцией. Африканские государства получили независимость только в 1960-1970-х годах, но даже после этого бывшие метрополии продолжали эксплуатировать и выкачивать из них ресурсы. А вот Советский Союз, наоборот, поддерживал.

У нас учились многие представители местной политической элиты. СССР строил ГЭС, направлял в Африку специалистов и продовольствие. Возведение знаменитой Асуанской плотины в Египте - лишь один из эпизодов сотрудничества, хорошо известный советской аудитории. Куда меньше людей знало о деталях военного сотрудничества. Например, о том, как советские военспецы работали с 1975 года в Анголе, поддерживая "Народное движение за освобождение Анголы (МПЛА)". Эта партия и сейчас у власти.

Однако в 1990-е годы, после развала СССР, наша страна фактически ушла с континента. Сейчас - возвращается. В том числе путем дипломатии.

Саммит Россия – Африка уже завоевал репутацию площадки, где можно эффективно обсуждать накопившиеся проблемы. Например, в 2023 году одним из гостей, который вызвал особый интерес журналистов, был Ибрагим Траоре, молодой харизматичный лидер Буркина-Фасо, озвучивший один из главных вопросов: почему в Африке столько ресурсов, а континент - самый бедный? До сих пор ли Африка – это про бедность? Или континент способен преодолеть экономический кризис и предъявить бывшим метрополиям исторический счет?

Еще до начала саммита западная пресса отреагировала на него крайне болезненно. Британский Economist утверждает, что "для Владимира Путина это событие - часть скоординированных усилий, направленных на то, чтобы убедить Глобальный Юг в том, что Россия сражается от имени глобального большинства против неоколониализма". Французский Express вторит ему, что "в Африке Путин ведет войну за влияние, чтобы ослабить западные державы". В ответ напрашивается вопрос: почему же такое количество африканских политиков, предпринимателей, журналистов уже в третий раз едут в Россию?

Россия ценит доверие африканских стран. Впрочем, на этом направлении сейчас активно действует не только Москва. Прежде всего – Пекин. Удивительно было увидеть, что в супермаркете в Аддис-Абебе стекло заклеено газетой China daily. Это, пожалуй, яркая иллюстрация того, какое влияние приобрел на Африку современный Китай. По данным Forbes, в 2025 году совокупный объем китайских инвестиций и строительных контрактов в рамках инициативы "Один пояс, один путь" в Африке перевалил за 61 миллиард долларов. И хотя на Западе звучат истеричные заявления о "кредитной западне", китайский МИД парирует, что подобные обвинения несостоятельны. КНР строит на континенте не только логистические объекты, но и школы, больницы.

Все это подтверждение того, какое значение обретает современная Африка и почему саммит Россия - Африка - событие далеко не рядовое. Похожие встречи проводят Китай, Индия и Турция, в 2014 году состоялся первый саммит лидеров США и Африки в Вашингтоне. Более 30 лет демонстрирует активность на африканском треке Япония и более полувека - Франция. В этом смысле Россия встроилась в мировой тренд

Говоря о повестке стартующего саммита, можно предположить, что речь во многом пойдет о вопросах безопасности, о технологиях. Три года назад наибольшее количество соглашений было заключено в области международного и межрегионального сотрудничества, в сфере науки и образования. Также подписанные документы касались информационной безопасности, предотвращения военной гонки в космосе, борьбы с терроризмом. Вероятно, эти вопросы будут обсуждать и теперь.

Сегодня в Африке все чаще говорят и об экономическом суверенитете. Как подсчитал французский портал Jeune Afrique, на континенте никогда не было столько предприятий и компаний, стоимость которых превышает один миллиард долларов. Но чтобы закрепиться в качестве "локомотивов роста", предстоит решить немало проблем. Одно из главных препятствий – крайне дорогое обслуживание государственного долга. Очевидно, что это процесс непростой, который к тому же требует перестройки финансовой архитектуры. Но запрос есть, и, вероятно, эта тема получит развитие в ходе дискуссий в Москве.

Есть интерес и к военной сфере. Уже известно, что "Рособоронэкспорт" впервые представит "Антидроновый купол". Проект предназначен для защиты населения, инфраструктуры, зданий. С учетом опыта наших военных, интерес африканских специалистов обеспечен.

Традиционно велико внимание к добыче ресурсов: по разным оценкам, на африканском континенте - треть природных богатств, при этом многие месторождения еще не разведаны. Одна из особенностей африканских стран –преимущественно молодое население. По разным оценкам, к 2100 году 45% молодежи мира будет приходиться на Африку (что, безусловно, добавляет остроты вопросам образования). Впечатляет рост населения, а также степень урбанизации: ее темпы вдвое превышают европейские.

Цифры и прогнозы ни в коем случае не снимают остроту всех существующих проблем, в том числе бедности и безопасности, но добавляют динамики. Уже сегодня многие страны запускают проекты, ориентированные на десятилетия вперед. К примеру, в той же Аддис-Абебе проектируют новый аэропорт и надеются перехватить часть пассажиропотока у хабов ОАЭ и Катара. Географическое положение – тоже ресурс! Первую очередь аэропорта Эфиопия планирует запустить в 2030 году. Построить пока планируется две взлетно-посадочных полосы, на следующем этапе их будет уже четыре. Пропускная способность составит до 110 миллионов пассажиров ежегодно. И это только подтверждает степень амбиций и решительности Африки. Так что в Москве будет что обсудить.