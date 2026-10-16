Москва16 окт Вести.Доверие как ценность — это то, что так важно для Азии, и то, от чего стремительно избавляется сегодняшняя Европа. Москва на протяжении многих лет предлагала Евросоюзу строить диалог именно на доверии, но Европа всегда смотрела "через прицел". Азиатский подход, сформулированный в рамках СВМДА, выглядит противовесом европейскому, написал в авторской колонке для ИС "Вести" журналист Алексей Петров.

СВМДА (совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии) - структура, которая в мировых медиа упоминается не слишком часто. Между тем, она существует более 30 лет - была создана с подачи Нурсултана Назарбаева - и сегодня объединяет 28 стран. В этом году саммит СВМДА только что принял Азербайджан. Сам факт, что в одной организации состоят Китай, Индия, ближневосточные монархии и даже Израиль и Палестина, позволяет говорить о стремлении наводить мосты или, по крайней мере, учитывать точку зрения партнеров. Красноречивы и цифры: страны СВМДА — это почти половина населения Земли и 90 процентов территории Азии. Становится понятно, какое значение имел разговор в Баку.

Слово "доверие" в названии организации обращает на себя особое внимание сегодня, когда мировая политика становится все более агрессивной и силовой. Для азиатской политической архитектуры доверие не громкий слоган, а скорее ценность, вокруг которой строится и безопасность, и сбалансированное развитие, и умение находить компромиссы.

Пример такого подхода - диалог России и Китая. В первый же день сразу из аэропорта Сергей Лавров, представлявший нашу страну на саммите, отправился на встречу со своим коллегой Ван И. Министры подтвердили близость позиций по международным вопросам. Разговор был важен еще и потому, что в ноябре Владимир Путин совершит визит в Китай на саммит АТЭС.

На следующий день Сергей Лавров встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Известно, что министры обсуждали Украину и подтвердили, что готовы содействовать достижению там справедливого мира. Турция таким образом сохраняет за собой статус актора, который дорожит тесными связями с Москвой и остается серьезным игроком, чья площадка и роль могут быть крайне востребованы. Можно предположить, что и в разговоре с Ван И слово "Украина" тоже прозвучало. Хотя говорить о каком-либо раунде переговоров, независимо от того, где они могут проходить, пока не приходится. Любые попытки, если не восстановить доверие - до этого еще далеко, но хотя бы начать разговор, - торпедируются Киевом и теми, кто его курирует.

Доверие как ценность — это то, что так важно для Азии, и то, от чего стремительно избавляется сегодняшняя Европа. Москва на протяжении многих лет предлагала Евросоюзу строить диалог именно на доверии. Проходили саммиты Россия - ЕС, публично обсуждалась необходимость отмены шенгенских виз для россиян. То, с какой скоростью еврочиновники насаждают милитаризацию сегодня, позволяет говорить, насколько рыхлым был скоротечный период "добрых отношений". Очередной пример - стартовавшие в Италии ядерные учения НАТО. Формально никакие третьи страны они не затрагивают, но и повышению уровня доверия точно не способствуют.

В этом явный антагонизм между российским подходом, нацеленным на принятие решений с учетом интересов партнеров, который как раз перекликается с азиатским отношением к доверию как к ценности, и европейской попыткой смотреть "через прицел". Россия терпеливо предлагала искать выход: даже после Майдана были минские соглашения, которые, как выяснилось, были обманом международного масштаба и ширмой для усиления Киева. Россия предлагала переговоры весной 2022 года. Европа в итоге сделала ставку на войну и бесконтрольную накачку киевского режима оружием. Россия исходила из того, что можно доверять противоположной стороне в Стамбуле в 2025, готова была возобновить переговорный процесс и в этом году, однако, как отметил президент Владимир Путин, Киев во время выборов в Думу бил дронами по сотрудникам избиркомов в новых регионах и планировал атаки по Москве.

Терроризм и удары по гражданской инфраструктуре – методы и Киева, и его кураторов. На пресс-конференции в Баку журналисты напомнили Сергею Лаврову о реплике премьера Эстонии, что, мол, нужно сильнее бить по российским НПЗ. Такая риторика, - парировал Лавров, - присуща не только Таллину, но, например, и Берлину. Нет даже намека на восстановление доверия в Европе, нынешним правящим элитам это не нужно. Вместо этого они постоянно говорят о некоем сдерживании России, и любая неудача в этом плане резко бьет по их интересам. Пример - сфера энергетики и дизельная сделка, которая для ЕС фактически стала холодным душем.

Как отметил Сергей Лавров в Баку, Россия поддержала Трампа, а Зеленский продолжает просить оружие для ударов по российской инфраструктуре. В частности, системы Patriot. Россия считает это прямым вызовом, причем грубым, в сторону президента Трампа, который эту сделку активно поддерживает и публично не раз об этом высказывался. Иными словами, Киев хорошо понимает слабость Запада и продолжает играть на его раздробленности. Сложно не согласиться с главой российской дипломатии: "Весь мир ему [Зеленскому – прим.ред.] должен, а он ничего не обязан делать взамен".

Каких-либо оснований думать, что Зеленского урезонят, нет. Киевский режим остается удобным инструментом для влияния на Трампа, а заодно и на мировые энергетические рынки. Главе киевского режима выборы не нужны, потому что для их проведения он выдвинул неприемлемые для России условия. Зеленский просил паузу, но рассчитывать на нее и Киеву, и Европе бессмысленно. О том, как доверять Западу, Россия хорошо знает. Поэтому вполне объяснима и позиция Москвы, о которой на саммите вновь напомнил Лавров: никакого прекращения огня, чтобы Зеленского привели в чувство и накачали оружием, не будет.

Впрочем, приводить в чувство, нужно, кажется, уже саму Европу. Кризис доверия становится испытанием для европейского общества. Французская молодежь упорно громит магазины, противостоит органам правопорядка. Пострадали более 200 подростков, свыше 80 сотрудников школ, почти 700 полицейских. Причем бросается в глаза не только масштаб погромов - это для Франции не новость, - а уже степень жестокости. Улица становится способом решения проблем, ведь доверия к элитам Пятой республики давно нет. Возникает вопрос, как далеко зайдут беспорядки: президентские выборы во Франции все ближе, память о "желтых жилетах" свежа. Марин Ле Пен уже заявила, что если въедет в Елисейский дворец, готова к жестким спорам с ЕС из-за бюджета и полномочий Брюсселя. И вообще, по ее мнению, пора уже остановить финансовую подпитку Киева, потому что у Парижа нет на это средств.

Эту точку зрения разделяют и многие в Германии, которая пытается осмыслить триумф АДГ на региональных выборах. Голосование уже назвали протестным, ведь рассчитывать на внимание правящей коалиции ХДС-ХСС к внутренним проблемам страны немцам не приходится. Ландстаг Саксонии-Анхальт большинством голосов принял резолюцию с требованием остановить поставки оружия Украине.

Глубинная Европа устает от Киевского проекта. Но он пока жив, а кризис доверия только нарастает. Все ощутимее сегментация европейского пространства. С подачи Парижа и Лондона оформилась коалиция желающих, "топящих" за Украину и топящих при этом саму Украину. Самостоятельно размышляет о своем будущем Вышеградская четверка. Жалуется на растущие расходы Рим. Растет поляризация между правыми и левыми. Появление новых партий, таких как En marche Эммануэля Макрона, не смогло ни решить существующие проблемы, ни выдвинуть каких-либо лиц, которые заручились бы доверием общества для проведения реформ. При этом единый бюджет ЕС на 2028-2034 годы, как уже сообщил канцлер Мерц, сокращать придется по всем направлениям. Становится понятно: Европа уже сейчас планирует военные расходы лет на восемь вперед. Выстраиванию доверия нынешняя когорта европолитиков предпочитает оборонные технологии, а еще откровенное пиратство. Захват танкера DF Peak в Индийском океане - очередной пример, как тонет доверие к европейским политикам.

На этом фоне противовесом выглядит азиатский подход, сформулированный в том числе в рамках СВМДА. Один из аспектов - синергия различных форматов, взаимодействие с ШОС, АСЕАН, лигой арабских государств. При всей сложности международных отношений на азиатском пространстве ценят настрой на взаимодействие. В Баку решили, что Лаос теперь станет постоянным членом организации. Таким образом, вес и значение СВМДА укрепляются, а ее роль становится все более значимой.

Для России это еще один инструмент укрепления связей с партнерами, которые предпочитают диалог и поиск взаимовыгодных решений, а не силовое противостояние и бесчестную игру в одни ворота.