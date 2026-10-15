Лавров: в мире все понимают, что Зеленский бросил Трампу прямой и грубый вызов Глава МИД РФ Лавров заявил, что Зеленский бросил грубый и прямой вызов Трампу

Москва15 окт Вести.Все в мире понимают, что глава киевского режима Владимир Зеленский бросил президенту США Дональду Трампу прямой и грубый вызов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Комментируя соглашение Москвы и Вашингтона по поставкам российского дизеля, он отметил, что сделка была предложена, и Россия ее поддержала. Зеленский, как подчеркнул глава МИД РФ, не раз, в том числе публично, заявлял, чтобы его не беспокоили дизельной сделкой, а вместо нее дали ракеты для систем Patriot для ударов по объектам российской энергетики.

Это такой прямой вызов, причем грубый в адрес президента Трампа, который эту сделку активно поддержал и публично об этом не раз высказывался сказал Лавров на пресс-конференции в Баку

Министр добавил, что подобное поведение стало обычным для Зеленского, который считает, что "весь мир ему должен, а сам ничего не обязан делать взамен". По мнению главы российского дипведомства, Зеленский не готов идти ни на какие конструктивные действия, которые были бы по-настоящему честными и равноправными.

Ранее глава киевского режима в интервью изданию Financial Times сделал Трампу предложение, согласно которому Украина готова прекратить удары по российским НПЗ в обмен на ракеты для Patriot.