Песков: Путин пока не решил, будет ли участвовать в саммите G20 в Майами

Песков прокомментировал вопрос об участии Владимира Путина в саммите G20 Песков: Путин пока не решил, будет ли участвовать в саммите G20 в Майами

Москва29 ноя Вести.Владимир Путин пока не принял решения по вопросу об участии в саммите "Группы двадцати" (G20) в Майами, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На соответствующий вопрос издания он ответил отрицательно.

18 ноября пресс-секретарь российского лидера отмечал, что участие Путина в работе "двадцатки" 14–15 декабря будет зависеть от множества факторов, включая итоги контактов с президентом США Дональдом Трампом в китайском Шэньчжэне.

В конце июля Песков сообщил журналистам, что Москва на высоком уровне, эффективно и деятельно примет участие в саммите G20.

В сентябре американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что администрация Белого дома пригласила Путина принять участие в декабрьском саммите G20 и надеется, что президент России примет это приглашение.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20, АТЭС и Большого Евразийского партнерства Марат Бердыев заявил, что на предстоящем мероприятии можно рассчитывать на новые контакты между представителями Москвы и Вашингтона.