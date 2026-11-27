Трамп заявил о своих хороших отношениях с Путиным

Трамп напомнил о хороших отношениях с Владимиром Путиным Трамп заявил о своих хороших отношениях с Путиным

Москва27 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп в очередной раз напомнил о своих хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

Так уж вышло, мы с ним ладим. Я давно его знаю заявил Трамп представителям СМИ

По словам главы Белого дома, если бы он начал говорить Путину "ты мне не нравишься", то это испортило бы их отношения и нанесло вред мирному процессу на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения между Путиным и Трампом являются деловыми, прагматичными и даже дружескими. Именно это помогает им обсуждать самые сложные проблемы.

На встрече в китайском Шэньчжэне 19 ноября Трамп назвал Путина своим другом и заявил, что рад его видеть. После трехсторонней встречи с Путиным и главой Китая Си Цзиньпином Трамп разместил в социальной сети Truth Social фотографию, на которой он пожимает руку Путину. На фото видна надпись "Мой друг".