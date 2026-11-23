Sohu: Трамп использует дружбу с Путиным для сигнала союзникам в Европе

В Китае объяснили, зачем Трамп публично назвал Путина своим другом Sohu: Трамп использует дружбу с Путиным для сигнала союзникам в Европе

Москва23 ноя Вести.Публичные заявления президента США Дональда Трампа о дружеских отношениях с российским лидером Владимиром Путиным после встречи в Шэньчжэне могут преследовать сразу три стратегические цели, пишет аналитик китайской платформы Sohu.

По оценке обозревателя издания, во-первых, американский лидер стремится сохранить доверительный личный контакт с Москвой для будущих политических договоренностей.

Во-вторых, демонстрация близости направлена на европейских партнеров: это усиливает страх ЕС оказаться вне переговорного процесса и ставит под вопрос необходимость дальнейших масштабных расходов на помощь Киеву.

В-третьих, Трамп ориентируется на внутреннюю американскую аудиторию, формируя имидж миротворца, но избегая при этом официальных обязательств от лица государства.