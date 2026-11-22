Соловьёв: Путин, Си и Трамп обсудили конфигурацию, где мир не уничтожит сам себя

Соловьёв: в Шэньчжэне обсуждали конфигурацию, при которой мир не уничтожит себя Соловьёв: Путин, Си и Трамп обсудили конфигурацию, где мир не уничтожит сам себя

Москва22 ноя Вести.Лидеры России, Китая и США на трехсторонней встрече в Шэньчжэне договаривались о конфигурации, которая не позволит миру уничтожить самого себя. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что сегодняшний мир сталкивается с серьезными испытаниями.

Мы видим, как мир сейчас на наших глазах проходит через очень серьезные испытания, потому что взрослые, серьезные мужчины, которых объединяет в том числе и уважение к традиционным ценностям, пытаются договориться о конфигурации, которая не позволит миру, сойдя с ума, себя уничтожить сказал Соловьёв

Трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина прошла 19 ноября на полях саммита АТЭС. Стороны обсудили вопросы ядерного разоружения, урегулирования региональных конфликтов, борьбы с международным терроризмом, а также обеспечения энергетической и продовольственной безопасности.

По итогам переговоров была принята Декларация глав государств России, Китая и США о мире.