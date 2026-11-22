Эксперт: встреча лидеров РФ КНР и США заложила основу для реформы ООН Эксперт Сакс: встреча в Шэньчжэне может вернуть ООН к первоначальному замыслу

Москва22 ноя Вести.Встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа в ходе саммита АТЭС в Шэньчжэне заложила основу для реформирования ООН. Такого мнения придерживается американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.

Встречу он назвал историческим и "весьма позитивным" событием.

Это был первый совместный саммит трех лидеров, и я надеюсь, что принятая на нем декларация о мире положит начало согласованным действиям великих держав. Это стало бы воплощением первоначального замысла ООН, каким его представлял [32-й президент США] Франклин Рузвельт сказал он в интервью ТАСС

Он пояснил, что Рузвельт выступал за систему, в рамках которой США, Великобритания, СССР и КНР поддерживали бы мир путем постоянных консультаций друг с другом. Этот подход положен в основу устройства Совбеза ООН. Эксперт указал, что в Шэньчжэне Путин Трамп и Си Цзиньпин, представляющие постоянных членов СБ ООН, взяли на себя обязательство реформировать Всемирную организацию, чтобы она могла выполнять свою основную задачу по поддержанию мира и безопасности на планете.

Сигнал остальному миру заключается в том, что великие державы могут и должны сотрудничать ради обеспечения мира во всем мире. На мой взгляд, ключевое значение здесь имеет концепция "сфер безопасности" в противоположность "сферам влияния отметил эксперт

Ранее президент Форума африканского возрождения (Сенегал) Сулеймане Анта Ндьяй заявил, что трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США может стать шагом к формированию многополярного мира, в котором западные страны не будут единолично определять международную повестку.