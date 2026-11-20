Москва20 ноя Вести.Трехсторонняя встреча лидеров РФ, США и КНР в Шэньчжэне на саммите АТЭС является большим прорывом и дает некоторую надежду, что три государства могут возглавить процесс реформирования политики и экономики в мире. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил научный руководитель факультета экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

Однако на данный момент пока рано праздновать и пить шампанское, подчеркнул он.

То, что лидеры трех стран столь разных, в прошлом имевшие самые сложные отношения друг с другом, в первый раз встретились, это, конечно, гигантский прорыв... Сейчас появляется некоторая надежда, что три страны могут возглавить процесс реформирования… Но я не стал бы уже сейчас пить шампанское. Хотя то, что произошло, это, с моей точки зрения как аналитика, радостное и многообещающее событие сказал Караганов

Также он выразил уверенность, что Россия, Китай и США заинтересованы в продолжении подобных встреч.

В этом заинтересована Россия, которая благодаря этой встрече еще усилила свои международные позиции. В этом заинтересован Китай, который хочет выступить лидером нового объединения мировых сил. И в этом, хоть и в меньшей степени, заинтересованы США, поскольку они сами не знают, куда идет мир, и у них есть гигантская проблема, которая заключается в том, что тот мир, который они пытались подстроить под себя, рушится объяснил Караганов

Политолог считает, что к будущим встречам стоит добавить еще одного участника – Индию, тогда они станут более равновесными.

19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне прошла трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа. По ее итогам была принята Декларация глав государств России, Китая и США о мире.