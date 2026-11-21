Москва21 ноя Вести.Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США может стать шагом к формированию многополярного мира, в котором западные страны не будут единолично определять международную повестку. Об этом ИС "Вести" заявил президент Форума африканского возрождения (Сенегал) Сулеймане Анта Ндьяй.

По его словам, африканские страны заинтересованы в том, чтобы Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп совместно выработали новые подходы к международным отношениям. Континент на протяжении долгого времени находился под влиянием Запада, однако сейчас в африканских государствах все больше внимания уделяют идеям суверенитета.

От этой встречи мы ожидаем многое … тот факт, что они покажут мир, многополярность. США не будет диктовать, Франция, Европа не будет диктовать. Африка, конечно, желает, чтобы эти три лица, эти три лидера совместно что-то новое создали для нового движения в мире. Африка долгие годы и даже долгие века находилась под гнетом Запада. Теперь в Африке родились новые идеи, связанные с суверенитетом и так далее. Трамп, конечно, когда пришел к власти в США, в мире вообще перевернул порядок. Но рядом с Трампом есть Владимир Путин. Есть тоже президент Китая. Эти два лица, это, на мой взгляд, регулируют движение в мире сейчас, а Трамп вот туда-сюда непонятно как пояснил сенегальский эксперт

Ранее основатель и президент фонда Digital India Арвинд Гупта заверил, что без участия Индии трехсторонняя встреча не изменит мировой порядок.