Эксперт: без участия Индии трехсторонняя встреча не изменит мировой порядок Эксперт заявил о необходимости участия Индии в переговорах лидеров трех стран

Москва21 ноя Вести.Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США не позволит выработать новый мировой порядок без участия Индии и других крупных государств. Об этом ИС "Вести" заявил основатель и президент фонда Digital India Арвинд Гупта.

По его словам, на Индию приходится шестая часть населения планеты, а Азия остается одним из наиболее быстрорастущих регионов мира.

Нет, на таких встречах невозможно установить новый мировой порядок. Без Индии, на которую приходится шестая часть человечества, без всей Азии, которая представляет собой самую растущую часть мира, о каком миропорядке можно говорить? Понятно, что существующие институты основаны на гегемонистских идеях, и они больше не работают. Отсюда и необходимость в подобных встречах. Но разве можно прийти к какому-то действенному решению, когда за столом нет Японии, Германии, Британии, ну и, конечно, Индии? Весь мир понимает, что Индия должна в этом участвовать отметил Гупта

Речь идет про встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне, которая стала главным событием саммита АТЭС.

Ранее сообщалось, что итоги саммита в Шэньчжэне стали ударом по престижу Европы.