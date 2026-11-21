Москва21 ноя Вести.Встреча лидеров крупных мировых держав может способствовать поиску мирного решения украинского конфликта при посредничестве США. Об этом ИС "Вести" заявил основатель и президент фонда Digital India Арвинд Гупта.

По его словам, в Индии и других странах Азии рассчитывают на американское содействие в достижении договоренностей между Москвой и Европой.

Практическое значение ограничено конфликтом России и Европы. Москва хотела бы получить от НАТО определенные гарантии. Это возможно, если опереться на содействие США. В Индии, как и вообще в Азии, рассчитывают, что встреча способствует мирной договоренности по Украине при посредничестве Соединенных Штатов. Но здесь не должно быть какой-то особой роли Китая. Что же касается иранского кризиса, то эффект будет разве что косвенный. Иранцы никогда не согласятся, чтобы об их судьбе договаривались без них