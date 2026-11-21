Москва21 нояВести.Встреча лидеров крупных мировых держав может способствовать поиску мирного решения украинского конфликта при посредничестве США. Об этом ИС "Вести" заявил основатель и президент фонда Digital India Арвинд Гупта.
По его словам, в Индии и других странах Азии рассчитывают на американское содействие в достижении договоренностей между Москвой и Европой.
Практическое значение ограничено конфликтом России и Европы. Москва хотела бы получить от НАТО определенные гарантии. Это возможно, если опереться на содействие США. В Индии, как и вообще в Азии, рассчитывают, что встреча способствует мирной договоренности по Украине при посредничестве Соединенных Штатов. Но здесь не должно быть какой-то особой роли Китая. Что же касается иранского кризиса, то эффект будет разве что косвенный. Иранцы никогда не согласятся, чтобы об их судьбе договаривались без нихотметил Гупта
Ранее главред алжирского агентства Акрам Хариф заявил, что встреча лидеров в Шэньчжэне символизирует конец эпохи доминирования США.