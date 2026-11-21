Москва21 ноя Вести.Встреча лидеров трех держав в китайском Шэньчжэне символизирует завершение периода, когда США могли единолично определять ход мировых событий. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор алжирского агентства MENADEFENSE Акрам Хариф.

Он отметил, что в отличие от Ялтинской конференции, ставшей началом новой эпохи, нынешняя встреча знаменует завершение определенного этапа международных отношений.

Ялта была началом новой эпохи, а встреча в Шэньчжэне – это, наоборот, финал определенного периода, в значительной степени конец мандата Дональда Трампа в качестве полновластного руководителя. И завершение времени, когда считалось, что Соединенные Штаты могут творить в мировых делах все, что пожелают. Это не равнозначно обязательному упадку Америки. Но очевидна необходимость менять парадигму, по-другому вести себя в мире. Для стран Глобального Юга важна не сама встреча, а то, где именно она прошла. Китай, как место проведения символизирует, кто будет играть ведущую роль в формировании нового мирового устройства. Россия, которая понимает не-западные страны, тоже займет свое место