Эксперт: лидеры крупнейших держав, прежде всего, отстаивают интересы своих стран Эксперт: в Шэньчжэне лидеры, прежде всего, отстаивали интересы своих стран

Москва21 ноя Вести.Лидеры России, КНР и США на встрече в Шэньчжэне были нацелены непосредственно на защиту интересов собственных стран. Об этом ИС "Вести" заявил директор по исследованиям Нигерийского института международных отношений Джошуа Олусегун Воларинва.

По мнению эксперта, при формировании нового мирового порядка должны учитываться и интересы Африки.

Что определяет международную политику? Национальные интересы, то есть интересы заведомо эгоистичные. Это означает, что, когда встречаются лидеры больших держав, особенно самых больших, как в этом случае, у них у всех одна цель – защита их собственных интересов и ничего, кроме этого… И всем остальным тоже нужно ясно формулировать свои интересы, Африке в том числе заявил Воларинва

Но из этого не следует, что встреча "большой тройки" обязательно идет во вред всем остальным. Нет. Ведь в конечном итоге, большие страны, прежде всего, должны быть заинтересованы в мировой экономической и политической стабильности, в сохранении человечества. Именно поэтому они самые большие и влиятельные в своих регионах уточнил он

Ранее главный редактор алжирского агентства Акрам Хариф рассказал, что встреча лидеров в Шэньчжэне символизирует "конец эпохи доминирования США".