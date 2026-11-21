Сафранчук о встрече в Шеньчжене: "она была исторической" Сафранчук: "встреча в Шеньчжене дает ощущение начала движения к миропорядку"

Москва21 ноя Вести.Встреча лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне дает ощущение начала движения к миропорядку. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Сафранчук.

По его мнению, с этой встречей "будут сверять события будущего".

Она была без претензии, просто исторической… Мы ищем аналогии с прошлым... Я думаю, что в будущем с ней будут какие-то события сверять. Она станет определенной точкой, на которую будут опираться. И в этом смысле она историческая. Да, она все не урегулирует, но она делает какие-то шажочки вперед… То есть какое-то ощущение того, что, хотя бы начинается движение к миропорядку... вот эта встреча дает прокомментировал Сафранчук

Ранее главный редактор алжирского агентства MENADEFENSE Акрам Хариф заявил, что встреча лидеров трех держав в китайском Шэньчжэне символизирует завершение периода, когда США могли единолично определять ход мировых событий. По его мнению, нынешняя встреча "знаменует завершение определенного этапа международных отношений."