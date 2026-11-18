Москва18 ноя Вести.Встреча в Шэньчжэне лидеров России, Китая и США ознаменовала формирование новой, неевропоцентричной международной системы с тремя равноудаленными центрами силы, что является значительной дипломатической победой Москвы. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил китаевед, публицист Николай Вавилов.

Эта победа, по мнению Вавилова, направлена на изоляцию Европы и построение нового мирового порядка, имеющего глубокие исторические корни.

Система, которая будет существовать, где нет Европы, нет единого центра, но есть три центра, которые равно удалены друг от друга, не могут взаимоуничтожить друг друга. И вот это действительно наш большой шаг и это большая дипломатическая победа Российской Федерации в вопросе изоляции нашего будущего и уже нынешнего самого главного противника в лице европейских стран. То есть мы так или иначе сделали шаг к большой работе с Соединенными Штатами, большей работе с Китаем ранее. То есть это реально новая система, новая архитектура и наша определенная победа заявил Вавилов

Он напомнил, что эта победа ковалась очень долго и у нее есть большая предыстория.

Стоит напомнить, что это именно Россия во многом поддержала США во время войны за независимость. И это именно Россия не дала англо-французскому блоку уничтожить Китай, когда были опиумные войны, тем, что мы вели свою дипломатическую игру там и помогли тогда Пекину еще на 50 лет продлить существование династии Цин. То есть мы изначально понимали, что Европа ведет войну против нас на уничтожение, против Соединенных Штатов и против Китая. И тогда еще усилиями нашей дипломатии в XIX веке мы стали формировать вот этот внеевропейский контур. То есть действительно формируется новая система международных отношений без Европы сказал Вавилов

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина - сигнал, что самые острые проблемы можно решить с помощью диалога. Встреча лидеров России, США и Китая состоится 19 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.