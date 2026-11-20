Москва20 ноя Вести.Лидеры России, США и Китая хотят, чтобы мир "вылечился". Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал публицист Михаил Леонтьев.

Он заявил, что главное в трехсторонней встрече - это ее формат.

В этой встрече самое главное - формат. И самое ценное в ней - формат. И если удастся этот формат сделать постоянным, это будет очень-очень интересно… Тройка [Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин] - это группа товарищей, на которых лежит определенная ответственность и которые могут, в принципе, теоретически хотя бы эту ответственность нести с одной стороны, и которые хотят, чтобы он [мир] лечился. Те, кто не хочет - за пределами тройки две как бы категории трудящихся - одни, которые не могут брать на себя эту нагрузку и вообще эти обязательства, потому что не обладают силой, могуществом, инструментами и так далее, и вторая группа - это которые не хотят, чтобы мир лечился. Они, собственно, сами бесноватые и есть. Это коалиция желающих, чтобы мир сдох. Вот я бы назвал эту тройку [Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин] коалицией нежелающих… Главное решение, которое они приняли - встретиться в этом формате