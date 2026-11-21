Эксперт: участие РФ и КНР в переговорах дает Африке надежду на учет ее интересов Переговоры РФ и КНР дают Африке надежду на учет ее интересов, считает эксперт

Москва21 ноя Вести.Встреча в Шэньчжэне воспринимается на Глобальном Юге с оптимизмом, ведь там рассчитывают, что участие в ней входящих в БРИКС России и Китая поможет учесть интересы незападных государств при формировании нового мирового порядка.

Об этом ИС "Вести" заявил научный сотрудник южноафриканского Института глобального диалога Кенни Селаули.

По его словам, Россия, Китай и США обладают достаточным влиянием, чтобы принимать решения, затрагивающие всю международную политику, хотя и не могут единолично определять мировой порядок.

Встреча в Шэньчжэне у нас на глобальном Юге в целом воспринимается с определенным оптимизмом, ведь две из трех держав – участники БРИКС. Значит, есть основания надеяться, что интересы незападных стран будут учтены. Эти три страны не настолько мощные, чтобы определять весь мировой порядок, но их силы достаточно, чтобы принимать решения, которые влияют на всю международную политику, а дальше вопрос уже к нам самим. Например, способна ли Африка преодолеть раздробленность и говорить единым голосом? Требуя место постоянного члена Совета Безопасности ООН, мы хотим защитить интересы всей Африки или поощрять амбиции конкретных стран рассказал Селаули

Как считает профессор Каирского университета Нурхан Эль-Шейх, в Африке рассчитывают, что Россия поможет обеспечить "мировой баланс" и добиться того, чтобы "голос" континента был услышан.